Incautan vehículo de polémico influencer tras maniobras peligrosas

El procedimiento fue realizado ayer por agentes de la Comisaría 10ª frente a la terminal de ómnibus de la ciudad. El lugar es de alta concurrencia de gente, por lo que puso en peligro a terceras personas.

De acuerdo con el informe policial, Francesco Nathannael Canatta González (31), al mando de un automóvil Nissan, se encontraba realizando trompos, poniendo en peligro la integridad de peatones y conductores que circulaban por la zona.

Durante una de estas maniobras, una de las ruedas del vehículo lanzó una piedra que impactó contra una camioneta estacionada, provocándole daños. Ante esta situación, los agentes intervinieron y trasladaron el automóvil hasta la comisaría.

El hecho fue comunicado al fiscal Alfredo Acosta Heyn, quien dispuso la realización de la prueba de alcotest, cuyo resultado fue negativo.

Posteriormente, el agente fiscal dispuso la incautación del vehículo, mientras que el influencer fue liberado.