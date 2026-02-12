Voluntarios de AMSAP saldrán a las calles este sábado por su colecta solidaria a favor de pacientes oncológicos

La campaña solidaria tendrá como lema “El amor y la solidaridad nos unen” y contempla una serie de actividades destinadas a sensibilizar y convocar a la ciudadanía. Las acciones comenzarán con una maratón de precolecta que incluirá pintatas, impulsadas por jóvenes voluntarios de la asociación.

El evento central será la colecta callejera, prevista para el sábado, de 7:00 a 17:00, con 15 puestos habilitados en distintos puntos estratégicos del departamento de Alto Paraná.

Desde la organización explicaron que la recaudación permitirá asegurar la continuidad de los servicios que ofrece AMSAP y evitar que los pacientes interrumpan sus tratamientos por falta de recursos económicos.

AMSAP fue fundada 13 años por Eva Méndez, sobreviviente de cáncer, quien decidió transformar su experiencia personal en una misión solidaria. Ante la ausencia de servicios oncológicos en la región, inició el proyecto en su propio hogar, donde habilitó un consultorio social de oncología clínica con el doctor Darío Villalba.

Actualmente, la asociación acompaña a más de 450 pacientes oncológicos, de los cuales más de 200 son niños. Ofrecer consultorios oncológicos para adultos y niños, atención nutricional y fisioterapéutica, acompañamiento psicológico para pacientes y sus familias, asesoramiento jurídico, además de un curso único en el país dedicado a la confección de pelucas oncológicas.

Durante el año 2025, AMSAP realizó 5.599 asistencias directas, principalmente para cubrir pasajes de tratamientos médicos, además de apoyar con estudios laboratoriales, provisión de medicamentos y traslados en ambulancia. A través de su Farmacia Social, la asociación entregó 141 medicamentos y 25 paquetes de pañales.

Las personas interesadas en colaborar pueden comunicarse a los teléfonos (0973) 889 677 o (0983) 000 017. Asimismo, la fundación recibe donaciones de ropa, calzados, alimentos no perecederos y medicamentos no oncológicos, como protectores gástricos y suplementos nutricionales.