Descargas eléctricas causan dos muertes en Alto Paraná

El primer caso se registró ayer, en el interior de una vivienda ubicada en una comunidad indígena del barrio Ka’ajovái, en el distrito de San Cristóbal, al sur de Alto Paraná. La víctima fue un menor de 3 años, hijo de una joven de 19. Según el reporte policial, funcionarios del centro de salud local alertaron sobre el ingreso del niño en estado inconsciente.

La médica de guardia, Olga Rocío Galeano Sanabria, indicó que el pequeño sufrió una descarga eléctrica al manipular un enchufe dentro de la vivienda, en un descuido. La profesional intentó reanimarla, pero desafortunadamente sin éxito.

El segundo hecho ocurrió a las 20:50 de ayer, en una vivienda del barrio Doña de Jesús, en Hernandarias. La víctima fue identificada como Cristian Alejandro Duarte Alves (39).

De acuerdo con el relato del propietario del inmueble, Francisco Alfonso López, contrató al electricista para la instalación de una fotocélula del sistema de iluminación.

Posteriormente, mientras manipulaba los cables sobre el techado de la casa, recibió una descarga eléctrica que le causó la muerte en el lugar.