Tragedia en Luque: joven fallece electrocutado en un complejo deportivo

Una jornada que transcurría con normalidad se vio sacudida por la tragedia en el complejo “Chalos Padel”. Un joven de 24 años perdió la vida de forma instantánea tras recibir una fuerte descarga eléctrica en el predio del establecimiento deportivo, ubicado sobre las calles Libertadores de América y Calle Última, de la ciudad de Luque.

El hallazgo del cuerpo en Luque

Según el informe de la Comisaría 3ra. Central, el hecho fue reportado alrededor de las 17:30 del lunes.

El propietario del local, Gonzalo Nicolás Benítez (35), manifestó a los intervinientes que al llegar al sitio cerca de las 17:15, se encontró con una escena desgarradora: un hombre estaba colgado por el pilar del medidor de la ANDE, ubicado dentro de la propiedad.

La víctima fue identificada como César Alberto Castillo Martínez, conocido por sus allegados con el apodo de Beibi. El joven, de 24 años, era residente del Barrio Tarumá de la misma ciudad.

Intervención técnica

Tras el aviso al Sistema 911, efectivos policiales a cargo del suboficial principal Osvaldo Silguero se constituyeron en el lugar para preservar la escena.

Minutos después, se integró un equipo multidisciplinario para el levantamiento del cadáver:

Ministerio Público : bajo la dirección de la agente fiscal de la Unidad Penal N° 5, Sonia Carolina Spezini.

Criminalística : a cargo del Suboficial Mayor José Recalde, para el peritaje técnico de la conexión eléctrica.

Medicina forense: el Dr. Nicolás Lezcano confirmó tras la inspección que la causa de muerte fue electrocución.

Una vez finalizados los procedimientos de rigor, el cuerpo del fallecido fue entregado a su hermano, Heriberto Martínez Martínez, para los servicios fúnebres correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado las circunstancias exactas por las cuales el joven entró en contacto con el cableado de alta tensión del medidor, aunque la investigación fiscal continúa en curso para deslindar responsabilidades.