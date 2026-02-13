No hay permiso municipal para la juntada Therian en Ciudad del Este

La invitación que circula en las redes sociales indica que la actividad de los therians está prevista para el sábado 21 de este mes a las 14:00 en el Lago de la República de esta ciudad. Se pide a los participantes llevar máscaras y colas, además de comida para compartir. También afirman que prevén carreras en cuatro patas.

¿Tu hijo dice ser un therian y no sabés qué hacer? Salud ofrece estas líneas para guiarte

La Municipalidad de Ciudad del Este salió al paso al anuncio y, mediante un comunicado, aclaró que la actividad denominada “Juntada Therian” no cuenta con autorización ni respaldo institucional y no forma parte de la agenda oficial del municipio.

También aclararon que la utilización de espacios públicos municipales requiere trámite previo conforme a la normativa vigente, e instan a la ciudadanía a consultar únicamente los canales oficiales de la institución.

¿En qué consiste la tendencia?

El fenómeno Therians es una subcultura e identidad personal en la que algunas personas sienten, a nivel psicológico o espiritual, que tienen una conexión profunda o una identidad parcial con un animal no humano como lobo, gato, zorro, ave, entre otros.

Así se debe hablar con quienes se identifican como therians, según IPS

La viceministra de Desarrollo Regional para la Niñez y la Adolescencia, Verónica Arguello, afirmó que para abordar este fenómeno es esencial abrir espacios de diálogo con niños y adolescentes.

Si papá y mamá se sienten desorientados con relación a esto, pueden llamar tanto al 147, como al 155, que es la línea del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.