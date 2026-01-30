Buses turísticos comienzan a cruzar el Puente de la Integración

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, Jorge Kronawetter, titular de la Dirección Nacional de Migraciones, informó que entre la noche de ayer jueves y la madrugada de hoy el Puente de la Integración, recientemente inaugurado sobre el río Paraná entre la ciudad paraguaya de Presidente Franco y la brasileña Foz de Iguazú, quedó habilitado para el tránsito transfronterizo de buses turísticos.

Entre la noche y madrugada ingresaron a Paraguay desde Brasil 10 buses con turistas, mientras que cruzaron hacia el lado brasileño cuatro transportes desde Paraguay, comentó Kronawetter, quien afirmó que la experiencia en la primera noche de cruces fue “bastante positiva”.

Por el momento, el paso por el Puente de la Integración está habilitado solo para los buses turísticos y para camiones de transporte de cargas en lastre. Los buses solo pueden pasar desde las 19:00 hasta las 7:00.

¿Para cuándo el cruce de vehículos particulares?

El cruce de vehículos particulares aún no está permitido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Paraguay y Brasil acuerdan segunda fase de pruebas para el Puente de la Integración

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, Kronawetter dijo que está previsto que las autoridades migratorias de ambos países se reúnan en marzo para estudiar la posibilidad de habilitar el “tránsito vecinal” para que habitantes de Presidente Franco y Foz de Iguazú puedan cruzar la frontera sin necesidad de realizar controles migratorios, como ocurre en el cruce entre Foz y Ciudad del Este en el Puente de la Amistad o en el cruce entre Encarnación y la ciudad argentina de Posadas.

El titular de Migraciones comentó también que se han registrado unos 10.000 “movimientos” de vehículos sobre el Puente de la Integración desde su habilitación a mediados de diciembre de 2025.