Video: Así atacaron a balazos a suboficial en Ciudad del Este

Se trata de Víctor Benicio Cuellar Quiroga (44), suboficial mayor con destino en el Centro Educativo de Menores Infractores de la ciudad. Al momento del hecho, el agente se encontraba con permiso debido al fallecimiento de su padre. El atentado ocurrió en el barrio San Alfredo, cuando regresaba a su domicilio acompañado de su hijo.

Lea más: La mafia de la tirzepatida: allanamientos y detenciones por robos

El comisario principal Teodoro Benítez, jefe de la Comisaría 7ª, explicó que el reporte del hecho recibió este miércoles, a las 10:15 aproximadamente. La víctima relató que fue interceptado y embestido frontalmente por un automóvil Toyota Premio.

Tras la colisión, descendieron desconocidos del vehículo y comenzaron a disparar contra la camioneta del suboficial. En medio del ataque, el uniformado logró retroceder y, durante un intercambio de disparos, realizó una maniobra evasiva que le permitió huir del sitio. Afortunadamente, tanto el suboficial como su hijo resultaron ilesos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea también: Medidas para los dos últimos detenidos por el asalto en Coronel Bogado

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tomaron intervención efectivos del Departamento de Criminalística y del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná, quienes analizan las imágenes de circuito cerrado y continúan con las diligencias para identificar a los responsables.