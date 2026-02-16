Medidas para los dos últimos detenidos por el asalto en Coronel Bogado

El sábado último, la Policía Nacional (PN) y el Ministerio Público (MP) efectuaron 11 allanamientos, que fueron en Encarnación, dos en Alto Verá, dos en Carlos Antonio López y cinco en San Pedro del Paraná, todos distritos del departamento de Itapúa, así como un procedimiento similar en Yuty, municipio correspondiente ya al departamento de Caazapá.

Los cateos se llevaron a cabo en el marco de la investigación del asalto a la agroexportadora Algisa, perpetrado por un grupo tipo comando el 10 de febrero pasado en la ciudad de Coronel Bogado, departamento de Itapúa.

Los allanamientos fueron dirigidos por el fiscal titular de la causa, Rodolfo Hiram Colmán Alvarenga, quien contó con el acompañamiento de sus colegas Éver Regalado Willians Villasanti, Giovanna Denisse Vera Kettermann, Nilda Lorena Rosalía Castelvi Ayala, Angelina Arriola Fúnez, Zulma Elizabeth Britos Coronel, Francisco Javier Martínez Paiva, Griselda González Torales, Rocío Carolina Valdez Florentín y Enrique David Fornerón Rodríguez.

Imputación por trasgresión a la ley de armas

Tras las incursiones, los intervinientes informaron las detenciones de Enrique Ruiz Díaz Cubilla, de 45 años, y Rolando Ariel Martínez Acuña, de 33 años.

El fiscal Rodolfo Colmán imputó a ambos por trasgresión a la ley de armas, debido a que fueron sorprendidos en posesión de revólveres y escopetas sin documentaciones.

El juez de Encarnación, Miguel Óscar López Sosa, sin embargo, concedió ayer domingo arresto domiciliario a Enrique Ruiz Díaz Cubilla y libertad ambulatoria a Rolando Ariel Martínez Acuña.

Ambos son sospechosos de haber formado parte al menos como logísticos en el asalto a la empresa Algisa.

Probablemente participaron en la obtención de los explosivos que se usaron en el golpe y que salieron de la cantera Candelaria de la localidad de Vallemí, departamento de Concepción.

Un objetivo de los investigadores, pero que no fue encontrado en su casa el fin de semana, es el exconvicto Milciades Raúl Vigo González, de 43 años, sospechoso también se haber conseguido las bombas utilizadas en Coronel Bogado.

Dueño de cantera imputado tras asalto en Cnel. Bogado, en prisión

Cabe recordar que el dueño de esa cantera, José Antonio Insfrán Silguero, de 68 años, fue encarcelado por orden del juez de Crimen Organizado de Asunción, Osmar David Legal Troche, tras ser imputado por por el fiscal Rodolfo Colmán por detentación ilegal, de la nueva Ley de Armas, y comercialización de objetos peligrosos, del Código Penal.

La situación procesal de Insfrán Silguero se complicó aún más cuando la Policía informó que es falsificada la denuncia policial que este presentó sobre el supuesto extravío de los explosivos de su cantera.