Imponen 12 años de prisión a un peligroso asaltante reincidente

La causa fue impulsada por la fiscal Cinthia Leiva Cardozo, quien presentó ante el tribunal un conjunto de pruebas documentales, periciales y testimoniales que permitieron acreditar tanto la ocurrencia del hecho punible como la participación directa del acusado.

Según los antecedentes del caso, el asalto se produjo el 16 de septiembre de 2024, a las 17:50 aproximadamente, en el depósito “La Pradera”, perteneciente a la empresa Saprocal, ubicado en el barrio San José de Ciudad del Este. En ese lugar, Hugo Alberto Cibils Aguilera (27), acompañado por otros tres sujetos aún no identificados, llegó a bordo de dos motocicletas y, a punta de armas de fuego, dieron la voz de asalto.

Durante el atraco, el ahora condenado agredió físicamente a uno de los empleados con la culata de su arma y obligó a la responsable del local a abrir la caja registradora. De esta manera, se apoderó de G. 5.400.000 en efectivo y cuatro celulares.

La violenta actuación quedó registrada en las cámaras de seguridad del establecimiento, cuyas imágenes resultaron claves para la identificación del autor, quien presentaba tatuajes visibles en el brazo derecho.

Tras el avance de la investigación conjunta entre la Fiscalía y la Policía Nacional, Cibils Aguilera fue detenido, imputado y finalmente condenado en juicio oral, gracias al cúmulo probatorio presentado por el Ministerio Público.

Otra condena

El sentenciado ya cumple otra pena de 20 años de prisión por los delitos de robo agravado y tentativa de homicidio, ocurrido el 15 de noviembre de 2024 en una vivienda ubicada en el barrio San José. En esa ocasión, hirieron de dos disparos al dueño de casa.

Dicha condena fue dictada el 7 de octubre de 2025 por el Poder Judicial de Ciudad del Este, tras un proceso llevado adelante por el fiscal Carlos Almada.

En aquel juicio, el tribunal estuvo integrado por Evangelina Villalba, Óscar Gabriel Genez y Lourdes Morínigo, quienes dictaron la sentencia firme contra el acusado.