Fin de semana caluroso e inestable en el Este

Este sábado, la temperatura mínima registrada durante las primeras horas estuvo comprendida entre 20 y 21°C. Durante el día, el tiempo se tornará caluroso y húmedo, con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del sureste y chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas. La máxima prevista es de 33 °C.

Conocé los departamentos en zona de tormentas para esta noche

Para mañana, domingo 22, se prevé que las precipitaciones se presenten de manera más extendida, en forma de lluvias con ocasionales tormentas eléctricas. El día estará cálido y húmedo, con cielo mayormente nublado, vientos variables y lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima prevista es de 23 °C y la máxima de 30 °C.

El lunes 23 persistirían las condiciones de tiempo inestable, con probabilidad de lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas a nivel país. Se prevén temperaturas mínimas entre 21 y 24 °C, en tanto que las máximas estarían en el rango de 28 a 32 °C.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy