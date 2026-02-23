Incautan en Brasil fusil que habría sido adquirido en Paraguay

El procedimiento se realizó cuando los efectivos retuvieron un vehículo que circulaba por la ruta mencionada. El conductor, de 25 años, al ser interrogado se puso nervioso, lo que llamó la atención de los intervinientes. Al ser consultado, admitió que transportaba un fusil en el automóvil.
Durante la inspección, los agentes hallaron el arma, un fusil calibre 5.56, de fabricación estadounidense con su cargador, oculto debajo del asiento delantero del lado derecho.
El joven fue detenido y trasladado a la Delegación de la Policía Civil de Cascavel, donde quedó a disposición de la Justicia brasileña y será procesado por tráfico de armas.
El conductor se negó a brindar mayores detalles del arma y el destino que tendría. No obstante, las autoridades no descartan como destino las facciones criminales que operan en San Pablo o Río de Janeiro.