Hospital Regional queda fuera de las ofertas de residencias médicas en dos especialidades

El doctor Federico Schrodel, director de la Décima Región Sanitaria, durante una conferencia de prensa, afirmó que el proceso aún no está cerrado y que la exclusión no constituye una decisión definitiva.

Explicó que la Universidad Nacional del Este (UNE), presentó una nota formal de reconsideración, luego de recibir una comunicación sobre la no acreditación de los programas.

Schrodel cuestionó que ni la Décima Región Sanitaria ni la UNE hayan recibido documentación formal explicando los motivos de la no acreditación.

Señaló además que mantuvo una reunión con la ministra de Salud, María Teresa Barán, para acompañar el proceso a fin de no dejar esas ofertas de especialidades al Hospital Regional.

Por su parte, el doctor Hugo Casartelli, jefe de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud, a cargo de la tutoría, explicó que el sistema de residencias involucra a una unidad formadora (el hospital), una universidad acreditada que brinda tutoría académica y el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) donde se envían los programas académicos para aprobarlos o rechazarlos.

Sostuvo que los programas académicos están habilitados y que, durante 21 años, la institución formó residentes sin inconvenientes. Sin embargo, afirmó que en esta ocasión no recibieron la documentación técnica de la Aneaes que permitiera identificar debilidades o implementar correcciones.

“Lo que queremos informar es que una desprolijidad administrativa en la parte cronológica de la Aneaes que no nos informó a tiempo, nosotros nos enteramos por redes sociales que los programas no estaban ofertados”, manifestó.

Respuesta de la ANEAES

En un comunicado oficial, la Aneaes respondió a las declaraciones de Schrodel, señalando que evidencian “un completo desconocimiento de los marcos regulatorios” y una confusión entre las competencias del Cones, el Ministerio de Salud Pública y la propia Agencia.

La institución aclaró que la habilitación legal de carreras y programas de especialización médica es atribución exclusiva del Cones, mientras que su función, conforme a la Ley N.º 2072/2003, se limita a la evaluación y acreditación de la calidad académica.

Asimismo, refiere que en su carácter de integrante de la Comisión de Selección de la Conarem, se abstuvo de emitir voto afirmativo o negativo respecto a la lista final de ofertas de especialidades médicas, argumentando la ausencia de información integral y actualizada que permitiera un pronunciamiento técnico concluyente.