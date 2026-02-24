Aneaes: el 82% de carreras de Psicología funcionan sin acreditación

La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), dio a conocer su último informe sobre carreras acreditadas en instituciones de educación superior de todo el país.

En este caso, el reporte fue sobre las carreras de Psicología que funcionan habilitadas por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), en universidades privadas y públicas.

Lea más: Presidente de la Aneaes reivindica la dictadura de Stroessner

El estudio revela que actualmente existen 118 carreras de grado en Psicología habilitadas a nivel nacional, de las cuales solo 22 cuentan con acreditación vigente, lo que representa una tasa de acreditación del 18,6 %.

“El informe evidencia una expansión significativa de la oferta académica en la última década, con una fuerte concentración territorial en Asunción y el departamento Central, donde se localiza el 43,2 % de las carreras habilitadas y el 50 % de las acreditadas”, indicaron desde la Agencia.

La mayoría de las privadas, sin acreditación

El 75,4 % de las carreras habilitadas de Psicología, corresponden a instituciones de educación superior de gestión privada, dice la Aneaes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Aneaes: el 82% de carreras de Ingeniería funcionan sin acreditación

No obstante, el sector público presenta una mayor tasa relativa de acreditación.

De las 122 carreras de Psicología habilitadas por el Cones, 89 son de universidades privadas y el resto, 15, corresponden a las públicas.

De las 89 privadas, solo 15 cuentan con acreditación de la Aneaes, mientras que de las 15 que funcionan en institutos públicos, 7 están acreditadas.