Recuperan fármacos hurtados mediante GPS y detienen a sospechoso

El procedimiento se realizó este viernes alrededor de las 04:45, sobre la calle Amado Benítez, Km 6 lado Monday, en Presidente Franco. El aprehendido fue identificado como Leonardo Sanabria Coronel (30), quien cuenta con antecedentes por hurto (2013) y trata de personas (2022).

De acuerdo con el informe de la Subcomisaría 3ª del barrio Santa Ana, los productos sustraídos —entre ellos fármacos a base de tirzepatida— tenían incorporado GPS, lo que permitió a los agentes seguir las coordenadas hasta ubicar al sospechoso. El hombre, al ver la presencia policial, intentó escapar a bordo de una motocicleta Kenton GTR roja, pero fue alcanzado tras varias cuadras de persecución.

De su poder se incautaron tres bolsas de polietileno que contenían medicamentos de distintas marcas, denunciados como hurtados horas antes de una sucursal de la firma de Ciudad del Este.

El caso fue comunicado a la fiscal de turno, Julia González, quien dispuso que el detenido quede a disposición del Ministerio Público.

Otro antecedente

Un hecho similar se registró el pasado 23 de enero, cuando delincuentes rompieron el vidrio templado de otra sucursal de Punto Farma, ubicada en el exkilómetro 9 de Ciudad del Este, y se llevaron 53 cajas de fármacos adelgazantes. En aquella ocasión, el rastreo satelital también permitió la detención de dos sospechosos y la recuperación de los productos en el barrio 23 de Octubre.