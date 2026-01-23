ABC en el Este
23 de enero de 2026 - 08:52

Video: la estrategia de una farmacia que permitió recuperar fármacos para adelgazar hurtados en CDE

CIUDAD DEL ESTE. Gracias a un sistema de rastreo satelital en una de las cajas, la Policía Nacional logró recuperar la totalidad de 53 cajas de medicamentos para adelgazar hurtadas de la farmacia Punto Farma, ubicada en el exkilómetro 9, lado Monday. Dos de los supuestos autores fueron detenidos durante un allanamiento realizado en el barrio 23 de Octubre de esta capital departamental.

El hurto ocurrió este viernes, a las 00:04 aproximadamente, cuando dos hombres llegaron hasta el local farmacéutico en motocicleta. Acto seguido, rompieron el vidrio del local e ingresaron para apoderarse de los fármacos.

El subcomisario Nicodemo Méndez explicó que la recuperación fue gracias al rastreo GPS incorporado en uno de los embalajes. “Una vez que la dueña nos informó que una de las cajas contaba con el sistema de rastreo, seguimos la señal hasta esta vivienda. Luego, solicitamos el allanamiento y logramos la aprehensión de los sospechosos con la totalidad de los medicamentos”, mencionó.

Durante el allanamiento en el barrio 23 de Octubre, fueron detenidos los supuestos autores identificados como Teodoro David Pérez Palma y Crispín Arnaldo Pérez Palma. Ambos intentaron fugarse, pero al ver que la vivienda estaba rodeada por patrulleras, arrojaron en un terreno baldío una bolsa que contenía los medicamentos hurtados.

Además, el agente fiscal Julia González, ordenó la incautación de prendas de vestir que habrían utilizado durante el hurto.

Medicamentos ya no podrán ser comercializados

Según la empleada de la farmacia afectada, Lucía Miranda, los medicamentos recuperados solo podrán ser utilizados como evidencia, ya que la empresa no podrá comercializar debido a que perdieron la cadena de frío.

Aunque no quiso detallar la pérdida exacta, estimó que superaría los G. 20 millones.