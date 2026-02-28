Hallan incinerada camioneta que habría sido utilizada en millonario asalto a casa de cambios

El vehículo fue hallado anoche en el exkilómetro 16 lado Acaray, a unos 5.000 metros de la Ruta PY02, en la zona conocida como Tape Jere, a 200 metros de la Escuela Básica N° 3857 Divino Maestro.

Se trata de una camioneta marca Toyota, modelo Hilux, color blanco, sin chapa, con número de chasis 8AJGG3DDXK0040317, que no figura en el sistema informático de la Policía Nacional (RUA). El rodado quedó hallado completamente consumido por las llamas.

Agentes de la Comisaría 8ª llegaron al lugar tras ser alertados por un transeúnte. Al verificar la veracidad de la denuncia, convocaron a los agentes del Departamento de Investigaciones y personal de Criminalística.

El asalto

El asalto a la sede central de la Casa de Cambios Alberdi, ubicada sobre la avenida Monseñor Rodríguez y Pampliega, en pleno microcentro de Ciudad del Este, ocurrió el pasado martes.

Ese día, local cerró sus puertas con normalidad a las 16:00 aproximadamente. Sin embargo, entre las 17:15 y 17:30, el tesorero Eduardo Villalba, sobrino del propietario, fue interceptado en el kilómetro 7, a pocas cuadras de su vivienda, por cuatro hombres armados y con pasamontañas, uno de ellos con acento argentino, quienes se desplazaban en una camioneta Toyota Hilux.

Tres de los delincuentes descendieron y abordaron la camioneta Mercedes Benz de la víctima, a quien obligaron a regresar hasta la casa de cambios. Durante el trayecto, utilizaron su teléfono celular para comunicarse con el encargado de seguridad, Guillermo Cristaldo Vega, suboficial retirado de la Policía Nacional.

En las llamadas, uno de los asaltantes se hizo pasar por un directivo de la firma para solicitar la apertura del portón de acceso. Tras reiteradas comunicaciones, el guardia abrió el portón, pese a que el protocolo de seguridad establece que el gerente general debía autorizar expresamente el ingreso. Tampoco fueron activadas las alarmas ni los sensores del sistema.

Una vez dentro del local, los delincuentes redujeron al guardia y se dirigieron directamente a la oficina administrativa, de donde se apoderaron del dinero en efectivo correspondiente a la recaudación de otras sucursales que no depositaron en la bóveda.

Según la denuncia presentada posteriormente ante el Ministerio Público, el monto robado es de 1.200.000 dólares americanos y G. 200 millones.