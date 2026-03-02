Policía refuerza seguridad en la Mezquita del Este por conflicto en Medio Oriente

Desde la Comisaría 1ª informaron que el pedido inicial de cobertura fue recibido el 13 de febrero, para las celebraciones propias del mes sagrado. Sin embargo, la dotación fue reforzada como medida preventiva, considerando la mayor concurrencia de fieles y la situación internacional.

El subjefe de la Comisaría 1ª, comisario Jorge Villalba, explicó que el operativo incluye personal táctico del Grupo Especial de Operaciones (GEO), agentes de prevención y patrulleras, con cobertura las 24 horas en forma rotativa.

Explicó que no se recibió ninguna información sobre posibles ataques, pero que el refuerzo responde a criterios preventivos por la guerra de Estados Unidos con Irán y ataques en Medio Oriente.

El operativo policial frente a la Mezquita del Este no tiene fecha de finalización, según mencionó el agente policial.

Ramadán

El Centro Árabe Islámico alberga a numerosos fieles del Alto Paraná para la celebración del Ramadán, que comenzó la noche del 17 de febrero, con el primer día de ayuno el 18.

Este mes sagrado para la comunidad islámica, que incluye a musulmanes en Paraguay, se caracteriza por el ayuno diario desde el amanecer hasta el atardecer y se extenderá hasta el 19 de marzo.