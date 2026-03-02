Conflicto en Oriente Medio: por el momento no hay “amenazas registradas” en Paraguay

En respuesta a la crisis desatada en Oriente Medio tras el conflicto iniciado el pasado sábado con bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias llevadas adelante desde entonces por el país persa, el Ministerio del Interior en Paraguay resolvió incrementar la custodia policial en puntos clave de Asunción y Ciudad del Este.

Concretamente, se dispuso “mayor cobertura de seguridad” en “lugares de interés donde se concentra la comunidad del Estado de Israel”, dijo hoy a ABC Cardinal Óscar Pereira, viceministro de Seguridad Interna.

El viceministro Pereira indicó que también se incrementó la cobertura policial en los alrededores de las embajadas de los Estados Unidos e Israel en Asunción.

También se observaba un incremento de la presencia policial en torno a mezquitas de la comunidad musulmana en Ciudad del Este.

“No tenemos registradas amenazas”

El viceministro Pereira enfatizó que la decisión de incrementar la cobertura de seguridad en esos puntos es, hasta el momento, meramente preventiva.

“No tenemos registradas amenazas reales”, indicó.

Ayer, domingo, el Ministerio del Interior informó que, además del incremento en la cobertura en sitios religiosos y sedes diplomáticas mencionados, se decidió establecer controles especiales en los cruces fronterizos, con apoyo de la Dirección Nacional de Migraciones.

Nuevo conflicto en Oriente Medio

Desde el inicio de las hostilidades el sábado, Estados Unidos e Israel han lanzado varias oleadas de bombardeos contra distintos puntos de Irán, donde se desconoce con certeza el número total de personas fallecidas.

La Media Luna Roja reporta que los bombardeos estadounidenses e israelíes sobre Irán han causado más de 550 muertes. Uno de los ataques más letales sería el que alcanzó una escuela femenina primaria en la localidad iraní de Minab, donde hubo 148 decesos.

En respuesta, Irán ha lanzado oleadas de misiles contra Israel y países del Golfo Pérsico como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Catar, en los que Estados Unidos tiene bases militares.

En Israel, los bombardeos iraníes han causado hasta ahora la muerte de unas 10 personas, nueve de ellas en la localidad de Beit Shemesh, cerca de Jerusalén, donde un misil impactó directamente contra un edificio.