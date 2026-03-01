Inseguridad sin freno en Alto Paraná: falsos policías interceptan a cambista al salir de su casa

El hecho ocurrió la madrugada de ayer sobre la calle Selva Orrego casi República Argentina, en el barrio Santa Rosa de esta ciudad.

Lea más: Toman de rehén a directivo de casa de cambios para vulnerar medidas de seguridad y cometer millonario robo

La víctima fue identificada como Santiago Godoy Santacruz (50), quien acababa de salir de su domicilio a bordo de un automóvil Toyota Etios de color rojo con destino al microcentro de Ciudad del Este.

De acuerdo con su relato, tras recorrer apenas media cuadra fue interceptado por otro vehículo, un Toyota Premio, del cual descendieron entre cuatro y cinco individuos con armas largas y cortas. Los desconocidos vestían chalecos tácticos y, haciéndose pasar por efectivos policiales, le exigieron de manera insistente la entrega de una cartera que supuestamente contenía dinero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El cambista explicó que en ese momento no transportaba la suma destinada a sus operaciones de cambio de divisas. Ante esta situación, los asaltantes le despojaron de su billetera, que contenía aproximadamente G. 800.000, y dos anillos, para luego huir del lugar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La denuncia fue radicada en la Comisaría 6ª jurisdiccional de Presidente Franco. Personal del Departamento de Investigaciones acudió a la zona para relevar datos y analizar grabaciones de cámaras de seguridad, con el objetivo de identificar a los responsables.

Lea también: Asaltantes con explosivos roban millonaria suma de banco en Naranjal

Este nuevo asalto se suma a la seguidilla de hechos de inseguridad que afectan tanto a la población como a entidades financieras en el departamento de Alto Paraná.