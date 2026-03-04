Obrero muere tras caer de elevador de granos en un silo

El fallecido fue identificado como Terecio Ayala Martínez (34), quien residía en el mismo predio donde ocurrió el hecho.

De acuerdo con el informe de la Comisaría 9ª, el accidente laboral se registró a las 8:15 de este miércoles, cuando el trabajador realizaba tareas en el elevador de granos. En un momento dado y por causas que aún desconocidas, cayó al interior del pozo.

Compañeros de trabajo que se encontraban en el lugar alertaron de inmediato a los agentes policiales y a los bomberos voluntarios. Tras la llegada de los rescatistas, Ayala Martínez fue extraído del pozo, pero desafortunadamente ya no presentaba signos de vida.

Ante este escenario, el caso fue comunicado a la Fiscalía de Yguazú y al personal del Departamento de Criminalística, que acudieron al sitio para realizar el procedimiento de rigor y determinar las circunstancias exactas del accidente laboral.