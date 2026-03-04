Unen fuerzas para recuperar el arroyo que abastece el Lago de la República

La primera etapa de esta minga ambiental se desarrolló en el km 7,5 Monday, con la participación de funcionarios de la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Ciudad del Este, la Gobernación de Alto Paraná, empleados de TECSUL, el Consorcio Ecogestión del Este, el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa), efectivos militares y alumnos de diversas instituciones educativas.

Lea más: Pobladores denuncian contaminación de un arroyo de Ciudad del Este

Durante la jornada fueron extraídos numerosos desechos, como envases plásticos, botellas, recipientes en desuso, cubiertas, vidrios y otros materiales que obstaculizaban el paso del agua. Desde la comuna mencionaron que los residuos provienen tanto de viviendas particulares como de personas que arrojan basura desde vehículos, además de carriteros que operan en la zona.

Asimismo, se viralizaron imágenes que muestran acumulación de espuma en el cauce, presuntamente ocasionada por el vertido de detergentes provenientes de lavaderos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

<b>Llamado a la conciencia colectiva</b>

El intendente Daniel Pereira Mujica (Yo Creo) afirmó que el proyecto, además de una limpieza puntual, busca promover un cambio cultural de los vecinos respecto al cuidado del medioambiente. En ese contexto, funcionarios municipales también realizaron tareas de concienciación con vecinos del sector.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea también: Persisten vertidos de detergente en arroyos de Ciudad del Este, pese a intervención municipal

El jefe comunal recordó que el arroyo Amambay es el principal afluente del Lago de la República y sostuvo que el trabajo conjunto permitirá impulsar mejoras. Reiteró que la limpieza representa solo el primer paso y que el desafío principal es mantener el compromiso ciudadano para proteger este recurso natural.