Con uniforme de la PMT, funcionario municipal fue detenido en Foz tras un intento de asalto

Los sospechosos fueron identificados como Jaime David Alfonso Cantero, funcionario municipal comisionado al Mercado de Abasto Municipal, y Óscar Daniel Notario, ambos de nacionalidad paraguaya. Según los reportes, los hombres llegaron hasta el inmueble a bordo de un Volkswagen Polo de color blanco.

Lea más: PMT de Asunción investigará supuesto pedido de coima a motociclista

De acuerdo con los datos difudidos, tras ingresar a la vivienda, una vecina se percató de la situación y alertó a la Policía Militar de Brasil. Gracias a la rápida intervención de los agentes, los sospechosos fueron detenidos en flagrancia dentro de la casa.

Al momento de la aprehensión, Alfonso Cantero vestía un uniforme de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), mientras que su acompañante también portaba una indumentaria similar, aunque con otro logotipo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Posteriormente, ambos fueron trasladados a una dependencia policial para responder por el presunto intento de asalto domiciliario.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde la Municipalidad de Ciudad del Este confirmaron que Jaime David Alfonso Cantero seguía formando parte de la comuna hasta el momento del hecho. Recibía un salario de G. 4.300.000, como funcionario de la Municipalidad de Ciudad del Este, comisionado al Mercado Municipal de Abasto.

Lea también: Refuerzan seguridad en la Municipalidad de Ciudad del Este tras incidentes

El uniforme que llevaba puesto al momento de su detención corresponde a un modelo antiguo que utilizaban los agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT).