Pacientes oncológicos se manifestaron en Ciudad del Este por falta de medicamentos e insumos

La protesta se realizó en el marco de reclamos similares que también se registran a nivel país por el desabastecimiento de fármacos oncológicos.

Rosmary Estigarribia, una de las pacientes, explicó que los pacientes luchan contra la enfermedad en medio de escasez de medicamentos, falta de equipos y la falta total de apoyo.

Falta de estudios

Los pacientes también denunciaron que el pabellón oncológico no cuenta con equipos para realizar estudios, lo que obliga a los enfermos a gestionar análisis en otros servicios o incluso en centros privados. Estigarribia señaló que muchos estudios deben realizarse mediante gestiones en otras instituciones, ya que el servicio oncológico no dispone de equipos propios.

Además, indicó que en Alto Paraná no existe una máquina para radioterapia, por lo que los pacientes deben trasladarse hasta la capital del país para acceder a ese tratamiento.

“Ni siquiera en el sector privado hay radioterapia acá. Tenemos que ir sí o sí hasta Asunción, al Incan. Y ese procedimiento se hace todos los días, durante varias sesiones, lo que implica prácticamente mudarse allá por semanas”, lamentó.

Reclamo por infraestructura

Asimismo, a través de un comunicado, la Asociación de Pacientes Oncológicos del Alto Paraná (APOAP) exigió que la planificación de compras se realice con anticipación para evitar que los hospitales lleguen a stock cero, lo que termina retrasando tratamientos e incluso poniendo en riesgo la vida de los enfermos.

Además, reiteraron la necesidad de avanzar con la construcción del Gran Hospital del Este, que debería contar con un área oncológica equipada, medicamentos y servicios complementarios para ofrecer atención integral a los pacientes de la región.

En ese sentido, recordaron que autoridades sanitarias habían anunciado la instalación de un acelerador lineal para radioterapia mediante fondos recuperados del mecanismo COVAX, compromiso que esperan se concrete para que los pacientes puedan recibir tratamiento en Alto Paraná sin tener que trasladarse a la capital.