Pacientes con cáncer sufren escasez por trabas del MEF, pese a compromiso del ministro

Las asociaciones de pacientes oncológicos denunciaron mediante un comunicado público que las nuevas exigencias de certificación presupuestaria del MEF están paralizando la provisión de fármacos vitales.

Las nuevas disposiciones del MEF establecen la exigencia de la presentación del CDP en cada solicitud de adquisición de medicamentos o insumos, lo que genera más burocracia y que estaría provocando escasez de medicamentos e insumos en los hospitales y centros asistenciales del país.

Juana Moreno, presidenta de Apacfa, dijo que aguardan a que la situación se solucione porque varios pacientes con cáncer no están accediendo a su tratamiento, lo que va a tener una respuesta negativa en cuanto a su enfermedad.

“Comenzamos con esta situación en el mes de enero. Cuando nosotros supimos que iban a salir las nuevas reglamentaciones impuestas por el MEF, ya avizoramos de que íbamos a tener ciertos inconvenientes. Si bien nosotros hemos conversado con el señor ministro de economía y él nos dio la garantía de que no nos iba a afectar a los pacientes oncológicos, que iba a haber una consideración en cuanto a la disponibilidad presupuestaria, luego nos encontramos con problemas dentro de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas”, explicó.

Problemas con proceso licitatorio

Agregó que todo el proceso licitatorio que se estaba llevando a cabo se tuvo que cambiar y que, pese a eso, volvieron a tener problemas. Incluso se reunieron con el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, quien les ayudó a que se destrabe en la DNCP el proceso, para nuevamente encontrarse con trabas dentro del Ministerio de Salud Pública.

“Al parecer, dentro del ministerio la ministra da una orientación, pero esa orientación no les llega sus distintos directores, porque el proceso pasa por distintos departamentos y cada uno interpreta a su manera. Es como si todos estuviesen hablando un idioma diferente y no comprenden la situación”, cuestionó.

Entre los faltantes se encuentran medicinas esenciales como Doxorrubicina, Metotrexato, Trastuzumab y su versión combinada Phesgo. La falta de estos fármacos paralizan quimioterapias y terapias dirigidas, dejando desprotegidos a pacientes con leucemia y cáncer de mama. En la lista de stock crítico se encuentran: Atezolizumab, Cisplatino, Trastuzumab deruxtecán y Vincristina. La falta de estas drogas frena desde quimioterapias básicas hasta inmunoterapias avanzadas, golpeando a niños y adultos.

En el caso del Trastuzumab, cada ampolla cuesta alrededor de G. 18 millones, lo que su adquisición a cada paciente se le hace casi imposible, porque hay pacientes que utilizan dos a tres ampollas.

“No hay ningún bolsillo que pueda aguantar y pueda solventar este tipo de tratamiento. Nosotros entendemos que los medicamentos oncológicos son de un alto costo, pero es que el Estado tiene la obligación de brindar a los pacientes. No puede dejarle de lado a los pacientes oncológicos. Y lo que nosotros estamos viendo con estas actitudes es que ellos tienen pensado ir disminuyendo las compras de los medicamentos para los pacientes oncológicos”, criticó.

Castigo a responsables de deudas

Pidió que se castigue a los responsables de que se llegara a una deuda tan alta con los proveedores del Estado, ya que mientras no se castigue a los corruptos, se seguirá robando, y calificó de “irrisorios” los sumarios realizados por el ministerio de Salud.

Recordó que el viernes tienen una reunión con las autoridades, por lo que esperarán hasta ese día para determinar que acciones tomarán, una vez que culmine el encuentro y de acuerdo a lo que les digan las autoridades.

Indicó que el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) necesita aproximadamente G. 130 millones en forma mensual para poder cubrir las necesidades en cuanto a medicamentos para pacientes con cáncer.