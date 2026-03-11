Asesinan de un escopetazo a un hombre en zona rural de Ñacunday

La víctima fue identificada como Diego Kolodzey Torbesz (33), quien residía en las inmediaciones del lugar donde fue encontrado el cadáver. El hombre no registraba antecedentes penales, aunque mantenía desde hace tiempo un litigio judicial con un vecino por un inmueble de 9 hectáreas.

El hallazgo fue reportado en la mañana de este miércoles a la Subcomisaría 33ª, por lo que efectivos policiales acudieron al sitio para verificar la denuncia. Al llegar, los intervinientes encontraron el cuerpo sin vida del hombre tendido en el suelo, al costado de una motocicleta de la marca Star, modelo 200 cc, de color blanco y negro, con chapa 705 AADN.

Según los primeros datos, el homicidio habría ocurrido entre las 18:00 de ayer y madrugada de este miércoles.

El médico forense Nicolás Becker diagnosticó como causa de muerte traumatismo de cráneo encefálico grave con desprendimiento de masa encefálica y shock hipovolémico, ocasionado por disparo de escopeta.

También, efectivos policiales del Departamento de Criminalística fueron convocados para el levantamiento de evidencias de la escena del crimen.

Los antecedentes del caso fueron puestos a conocimiento de la agente fiscal María del Carmen Meza, para iniciar la investigación para tratar de identificar al autor del crimen.