Secuestros e inseguridad avanzan donde el Estado no llega, afirma Wiens

El aspirante a la presidencia de la República por la disidencia colorada reaccionó ante el secuestro de un productor sojero por miembros de una banda criminal, en la zona conocida como Yerutí, 2ª Línea, distrito de Vaquería, departamento de Caaguazú.

Wiens sostuvo que dicho secuestro vuelve a golpear al país y la herida abierta de víctimas que aún siguen en cautiverio. No obstante, responsabilizó al Gobierno de turno por lo ocurrido. “El crimen organizado avanza donde el Estado no llega: combatirlo exige mano firme, presencia real, justicia ágil y protección para la gente”, aseveró.

“Cuando me tocó ser ministro de Obras Públicas, fue justamente invertir fuertemente con gran presencia del Estado en las zonas donde en ese momento teníamos el mayor índice de inseguridad, hablemos de este departamento y departamentos vecinos”, manifestó.

“La inversión en infraestructura, la inversión en unidades de salud familiar, el fortalecimiento del sistema educativo, la presencia de diferentes instituciones del Estado, ha hecho que la inseguridad del crimen organizado, en ese caso, haya disminuido grandemente en esos tiempos”, sostuvo.

Lo imputaron y blanquearon a Jiménez Gaona

Wiens actualmente se encuentra imputado por la Fiscalía por el metrobús, caso que se gestó en el gobierno de Horacio Cartes siendo ministro de Obras Públicas y Comunicaciones Ramón Jiménez Gaona. Este último fue sobreseído, y la Fiscalía sostiene que Wiens debió continuar con el proyecto. Los fiscales son: Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti

No obstante el juez penal de Garantías Osmar Legal devolvió la imputación presentada contra Wiens al considerarla “deficiente” y la causa contra Jiménez Gaona fue reabierta.