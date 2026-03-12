Caso Dakovo: capturan en Ciudad del Este a presunto integrante de red de tráfico de armas

El procedimiento se realizó este jueves, alrededor de las 16:00, durante un allanamiento en una vivienda ubicada sobre la calle Valois Rivarola, en el barrio Pablo Rojas de Ciudad del Este.

El detenido fue identificado como Darío Eugenio Díaz Ocampos (58), quien registra una orden de captura con fines de detención preventiva para extradición, firmada en 2023 por el juez Penal de Garantías, Gustavo Amarilla.

Además de la captura de Díaz, el fiscal Elvio Aguilera ordenó la incautación de documentos que guardarían relación con el esquema.

Díaz Ocampos fue inspeccionado en el Hospital Regional de Ciudad del Este y luego trasladado por los intervinientes hasta el Departamento de Investigaciones de Asunción.

Según los intervinientes, Díaz Ocampos es requerido por autoridades brasileñas por su presunta participación en una organización criminal y en lavado de activos provenientes del tráfico de armas.

La Operación Dakovo

La denominada Operación Dakovo se llevó a cabo el 5 de diciembre de 2023 y movilizó a 19 agentes fiscales, quienes ejecutaron allanamientos en Central y Alto Paraná junto a agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

El operativo formó parte de una investigación internacional que también incluyó intervenciones simultáneas en Brasil y Estados Unidos, con el objetivo de desarticular una presunta red dedicada al tráfico ilícito de armas.