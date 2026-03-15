ABC en el Este
15 de marzo de 2026 - 06:45

Inicio de semana con condiciones inestables en el Este del país

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Tiempo inestable marca inicio de semana en el Este del país.

Un domingo nublado, caluroso y con probables lluvias se anuncia desde la Dirección Nacional de Meteorología para la zona Este del país. El tiempo inestable se extendería hasta mañana lunes.

Por ABC Color

Durante la jornada de hoy se prevé un ambiente inestable, de cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del norte, luego variables, y chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas. La mínima registrada fue de 21 °C y la máxima prevista es de 36 °C.

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Para mañana lunes 16 persistirían las condiciones inestables, con un ambiente caluroso y húmedo. En Ciudad del Este se prevé un día muy caluroso y húmedo, cielo mayormente nublado, vientos del norte, luego variables, y lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. La mínima anunciada es de 25 °C y la máxima de 36 °C.

En los próximos días, las temperaturas mínimas estarían comprendidas entre 21 y 25 °C, mientras que las máximas oscilarían entre 31 y 36 °C.

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