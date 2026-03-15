Inicio de semana con condiciones inestables en el Este del país

Durante la jornada de hoy se prevé un ambiente inestable, de cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del norte, luego variables, y chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas. La mínima registrada fue de 21 °C y la máxima prevista es de 36 °C.

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Para mañana lunes 16 persistirían las condiciones inestables, con un ambiente caluroso y húmedo. En Ciudad del Este se prevé un día muy caluroso y húmedo, cielo mayormente nublado, vientos del norte, luego variables, y lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. La mínima anunciada es de 25 °C y la máxima de 36 °C.

En los próximos días, las temperaturas mínimas estarían comprendidas entre 21 y 25 °C, mientras que las máximas oscilarían entre 31 y 36 °C.

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