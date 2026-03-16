Temporal derribó árboles en cementerio y algunos usuarios de la ANDE siguen sin electricidad en Ciudad del Este

La Municipalidad de Ciudad del Este emitió esta mañana un comunicado en el que informó sobre los daños ocasionados en panteones y solicitó a los familiares de las personas sepultadas en el lugar que se acerquen a verificar la situación.

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Tras ser reportado por la administración del cementerio, una cuadrilla de Servicios Municipales inició los trabajos de limpieza y retiro de los árboles caídos dentro del predio.

Por otra parte, se registran quejas de usuarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), quienes siguen sin el servicio de energía eléctrica.

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El fenómeno atmosférico causó destrozos en Santa Rita, Juan León Mallorquín, Mbaracayú, Tavapy y Hernandarias donde el temporal afectó parte de la infraestructura de Tekopa de Itaipú.