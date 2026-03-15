Temporal causa destrozos y cortes de energía eléctrica en varios puntos del Alto Paraná

La intensa lluvia no duró mucho, pero como estuvo acompañada de fuertes vientos, causó daños materiales. En algunos casos, los dueños de viviendas incluso sufrieron lesiones leves, según reportes recabados por la Policía.

Según los registros de acumulación de lluvia de la Dirección Nacional de Meteorología, en la estación de la Biblioteca Municipal de Ciudad del Este se registraron 22,7 milímetros de agua caída; en la usina de Itaipú de Hernandarias, 3,5 mm; y en el Aeropuerto Guaraní de Minga Guazú, 0,8 mm.

En la colonia Puerto Indio del distrito de Mbaracayú, en la zona norte de Alto Paraná, en el barrio Primera Línea Este, se reportaron caídas de árboles sobre viviendas, casas destechadas y otros daños, afectando a ocho familias. Algunos de los ocupantes de las viviendas sufrieron lesiones, pero no de consideración, según la Policía.

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Otras zonas afectadas

En la zona sur del departamento también se reportaron daños. En la entrada del distrito de Tavapy, el cartel de bienvenida también fue severamente dañado y la estructura caída impidió el paso de camiones. La estructura tuvo que ser retirada para rehabilitar el paso de vehículos de gran porte.

Además de los daños materiales, el temporal causó cortes de energía en varios puntos del departamento. Muchos usuarios quedaron varias horas sin energía eléctrica y se registraron decenas de reclamos a la ANDE.