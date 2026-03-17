Caja fiscal: docentes realizan bloqueos intermitentes en rutas de Alto Paraná

Las protestas se concentran principalmente en tres arterias claves, puntos estratégicos como Santa Rita, sobre la ruta PY06, al sur del departamento, y en San Alberto, sobre la ruta PY07, en la zona norte.

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En tanto que en Ciudad del Este la manifestación se centra sobre la Ruta PY02, en el exkilómetro 9,5. También en los distritos de Juan León Mallorquín y Juan E. O’Leary, hay bloqueos de la Ruta PY02, en ambas calzadas.

El presidente de la Asociación de Educadores del Este (AEDE), Higinio Garcete, manifestó que manejan información que la Cámara de Diputados aprobaría a la versión del Senado. “Tenemos la información de que en Diputados se van a allanar a la decisión del Senado. La unidad intersindical está atenta y nos mantiene informados”, expresó.

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Garcete manifestó que la versión impulsada por Diputados es considerada perjudicial para el sector, y la del Senado, califican como más favorable. “Nos informan que ya hay consenso para aprobar la versión de Senadores”, agregó.

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Por su parte, el secretario de AEDE, Conrado Cardozo, afirmó que el objetivo de la movilización es lograr un acuerdo en torno a la reforma. “Buscamos un punto de consenso. Hemos escuchado también a los diputados que quieren un reenamoramiento con los docentes; sienten la presión en todas partes”, indicó.

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Los manifestantes prevén que la medida de fuerza se extienda, al menos, hasta el mediodía. Cardozo explicó que, hasta el momento no se registraron mayores quejas por parte de los automovilistas. “No estamos escuchando bocinazos de repudio; la ciudadanía entiende que estamos defendiendo nuestros derechos”, finalizó.