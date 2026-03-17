Reforma de la caja fiscal no tapará agujero de U$S 600 millones, admite diputado

Esta mañana, se llevará a cabo una sesión extraordinaria de la Cámara Baja para sancionar la reforma de la Caja Fiscal, con los cambios hechos en el Senado luego de una reculada.

El vicepresidente de la Cámara, Hugo Meza, confirmó que existe mayoría para acompañar la versión proveniente del Senado, en una decisión que calificó como un “mal menor” ante la presión de distintos sectores. No obstante, admitió que saben que los cambios dejan sin efecto el objetivo de combatir el déficit de la caja.

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Dijo que en una reunión con el Ministerio de Economía les confirmaron que “apenas va a ahorrar U$S 200 millones”, una cifra muy baja en contrapartida al “agujero” de U$S 600 millones que seguirá en la caja. “Me parece un despropósito, mal cálculo y mala jugada”, declaró en ABC Cardinal esta mañana.

Incluso señaló que los gremios afectados tampoco están de acuerdo con estas modificaciones. A pesar de ello, recalcó que van a aprobar el proyecto porque ya desde el inicio la Cámara de Diputados tuvo la “intención” de hacer esas modificaciones pero el Ejecutivo les señaló que era imposible. “Finalmente no salimos bien con nadie en ninguna de las versiones”, consideró en otro momento.

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Un “ajuste” que no soluciona el problema

Meza admitió que la iniciativa dista de ser una reforma de fondo y la definió como un simple “ajuste paramétrico” que no detendrá la crisis de la caja fiscal.

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“Esto es como darle un analgésico a un paciente terminal. La caja fiscal va a seguir siendo deficitaria y esa sangría la vamos a seguir pagando todos los paraguayos”, afirmó.

El diputado incluso reconoció que el proyecto original del Ejecutivo fue desdibujado en el proceso legislativo, en medio de las presiones políticas y las masivas protestas ciudadanas.

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Reforma de todas las cajas deficitarias

En otro momento, Meza adelantó que tras la aprobación de este proyecto se buscará instalar una mesa de diálogo para encarar una reforma más amplia del sistema previsional.

“Esto apenas sienta las bases. Tenemos que avanzar hacia una reforma integral que incluya todas las cajas, porque hay al menos ocho que también van camino al déficit”, explicó.

El legislador advirtió que el desafío es urgente, considerando que una gran parte de la población ni siquiera accede a una jubilación. “Solo dos de cada diez paraguayos tienen cobertura previsional. Es inadmisible y obliga a replantear todo el sistema”, sostuvo.

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Modelo económico e impuestos

Finalmente, Meza planteó que el problema de la caja fiscal está ligado a cuestiones más amplias, como el modelo económico, la presión tributaria y la calidad del gasto público.

En ese sentido, mencionó tres ejes que deberán ser parte del debate: avanzar hacia la industrialización, revisar el sistema impositivo y mejorar la eficiencia del Estado.