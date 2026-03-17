Caja fiscal: Esgaib insiste en versión de Diputados, pese a consenso del Ejecutivo con gremios

La Cámara de Diputados estudiará este martes el proyecto de reforma de la Caja Fiscal impulsado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa será analizada en medio de movilizaciones de distintos gremios, especialmente del sector docente, que cuestionan la versión original aprobada en la Cámara Baja.

El Ejecutivo, por su parte, acompaña la versión del Senado, que fue aprobada tras un consenso con los sectores movilizados, en un intento por destrabar el conflicto.

El diputado cartista Yamil Esgaib señaló que solicitó a los líderes de su bancada mantener la postura inicial, por lo que votará por la versión aprobada por la Cámara de Diputados, pese a los cuestionamientos.

“No puedo hoy salir de esa posición, va a ser incoherente, más allá que sé perfectamente que el Senado es el que decide. Pero queda en la historia que nosotros, diputados, tuvimos la intención de hacer lo correcto y no hicimos nada fuera de lugar”, afirmó.

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Defensa de la versión original del Ejecutivo

El legislador también rechazó que hayan sido “engañados” al aprobar inicialmente el texto original -con modificaciones menores- impulsado por el Ejecutivo, que generó mayor rechazo en los gremios.

Esgaib sostuvo que la Cámara Baja actuó conforme a lo que correspondía al aprobar una versión cercana al proyecto original. Incluso, indicó que su postura personal era acompañar el texto tal como fue remitido por el Ejecutivo.

“Estamos discutiendo con un niño que quiere meter el dedo en el enchufe, le querés atajar, pero insiste y hay una persona mayor a tu lado que te dice que para no escuchar griteríos hay que dejarlo que meta el dedo. Esa es la visión gráfica que tengo de la situación. Ojalá que al meter el dedo al enchufe salte la llave y no se quemen todos”, mencionó.

División en la bancada cartista

El diputado afirmó que es el único dentro de la bancada cartista que mantiene esta postura. Según explicó, sus colegas optarán por acompañar la versión del Senado, a fin de destrabar las movilizaciones.

“Mis colegas están haciendo lo que tienen que hacer para la paz, no discuto eso y, seguramente, el Ejecutivo está cansado también de esta situación. Hay tantos problemas y seguir con esto es para seguir con el show en la plaza, mientras los niños sin el estudio y alimentación, porque esto implica muchas cosas”, apuntó.

Presión política y postura ante el costo electoral

Esgaib, asimismo, señaló que varios legisladores del interior reciben presión de sus correligionarios que participan en las movilizaciones, a diferencia de los parlamentarios de la Capital.

“Se preocuparon en quién tiene más huevos, en hacer lo correcto. Eso tiene que terminar. A través de esa actitud vienen los grandes problemas a nivel mundial. Se preocupan más por quién tiene más huevos antes de qué conviene más al país”, expresó.

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También reveló que conversó con dirigentes históricos vinculados al Congreso, quienes le indicaron que no perderá votos por actuar conforme a lo que consideran correcto.

Remarcó que los políticos deben estar dispuestos a soportar la presión y el cuestionamiento ciudadano en la toma de decisiones.