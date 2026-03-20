Detienen a mujer que habría vendido a su prima por G. 200 mil para explotación sexual

El procedimiento se realizó ayer en el distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú. Inicialmente, el caso fue denunciado ante el fiscal de Curuguaty, Carlos Rodrigo Giandinotto, pero posteriormente fue derivado a la fiscala Vivian Coronel, titular de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas y Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes de Alto Paraná y Canindeyú, tras la aparición de nuevos elementos que apuntaban a un hecho de trata con fines sexuales.

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Según explicó la fiscala Coronel, la causa fue derivada a su unidad hace aproximadamente un mes y, mediante trabajos técnicos, se logró identificar y detener a la principal sospechosa, quien habría trasladado a la joven hacia el norte del país para entregarla a una tercera persona, cuya identidad aún no fue determinada.

Explicó que la víctima se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad, ya que no sabe leer ni escribir y padece hidrocefalia, lo que agrava su condición. De acuerdo con los datos, la joven había quedado al cuidado de su hermano mientras su madre viajó a la capital del país para trabajar como empleada doméstica.

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En ese contexto, la prima que vive en el mismo barrio, aprovechó la situación para captarla el pasado 13 de enero y la llevó en un taxi hasta la zona norte del país donde la habría vendido por G. 200 mil para su explotación sexual.

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Las autoridades continúan con la investigación y la búsqueda de la víctima, así como la identificación de la tercera persona.