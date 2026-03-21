Dos personas mueren en violento choque y conductor abandona su vehículo para huir

Las víctimas fatales fueron identificadas como Mario Andrés Argüello Ferreira (30) y su acompañante Patricia Noemí Flores Torales (32), ambos residentes del barrio Ciudad Nueva de Ciudad del Este.

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De acuerdo con el informe policial, el accidente fue protagonizado por un automóvil de la marca Audi, modelo A3 Sedán 2.0, que embistió a las víctimas, quienes se encontraban desplazándose en una motocicleta Leopard HT 150 de color azul.

Agentes policiales acudieron al lugar tras recibir el aviso y encontraron a ambas personas ya sin signos de vida al costado de la ruta. En tanto que el vehículo involucrado fue abandonado a unos 50 metros del punto de impacto por el conductor que huyó del lugar.

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El automóvil está registrado a nombre de José Luis Fernando Flecha Frutos y Myrni Lucía Judit Sosa de Flecha, según datos del Registro Único del Automotor.

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En el sitio intervinieron representantes del Ministerio Público, un médico forense y personal de Criminalística, para el procedimiento de rigor.