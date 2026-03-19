Video: Policía cree tener la identidad del conductor que chocó a un peatón y huyó

La Policía Nacional sigue indagando sobre la identidad del conductor que ocasionó un grave accidente en la Ruta PY03, en las inmediaciones de la rotonda de Remanso.

El hecho había ocurrido cerca de las 04:15 de este jueves y el responsable, lejos de auxiliar a la víctima, prefirió huir del lugar a pie, abandonó el vehículo y evidencias que lo comprometen.

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Según las imágenes de circuito cerrado a las que se tuvo acceso, la camioneta, una Ford Ranger color plata, ingresó de forma violenta al cordón que divide la ruta. En ese punto se encontraba Julio Cristaldo (39), un peatón que aguardaba esperaba cruzar y que fue embestido.

Escapó tras verificar la escena

El conductor, vestido con ropa oscura, bajó del vehículo segundos después del choque. Caminó unos pasos, observó la escena y, al notar la gravedad de lo ocurrido, decidió darse a la fuga corriendo, dejando a la víctima tendida en el asfalto.

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El comisario Juan Servian, subjefe de la Comisaría de Mariano Roque Alonso, confirmó que hasta el momento el sujeto sigue prófugo.

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“No se presentó nadie en la comisaría. Tenemos una imagen de lejos donde se ve que el vehículo impactó y el conductor salió del rodado”, explicó el jefe policial.

Hallaron una licencia de conducir dentro del rodado

La intervención del Departamento de Criminalística reveló datos clave. Dentro de la camioneta, los peritos encontraron vasos y botellas de cerveza. Además, se halló la licencia de conducir a nombre de Pablo Gabriel Stewart Iribas, quien sería la persona que estaba al mando del volante.

Un detalle no menor es que la camioneta figura a nombre de la empresa DLS Renta A Car S.A., por lo que se presume que el vehículo era alquilado.

Entre las pertenencias rescatadas de la zona del impacto se encontraron la mochila roja de la víctima, su celular y sus tarjetas de crédito, que quedaron bajo custodia fiscal.

Los investigadores están solicitando el acceso a más cámaras de la zona para tener una imagen más nítida del rostro del fugitivo.