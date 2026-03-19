Accidente en la Transchaco: mujer fue arrollada mientras esperaba cruzar

Cerca de las 5:15 de este jueves, una mujer que aún no fue identificada fue arrollada sobre la ruta Transchaco, casi General Aquino. La víctima fue trasladada al Hospital del Trauma en grave estado.

El oficial inspector Edson Cetrini, jefe de Operaciones de Mariano Roque Alonso, relató que, según un testigo, en el hecho estuvieron involucrados un camión de gran porte y una camioneta Ford Ranger. Aparentemente, el camión salió repentinamente a la ruta, la camioneta lo rozó y terminó sobre el paseo central.

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En ese sector se encontraba la víctima, aguardando para cruzar. La mujer fue arrojada hacia el carril rápido del sentido contrario al choque. El camión se dio a la fuga y la camioneta terminó impactando contra una columna de hierro de la ANDE.

El conductor de la camioneta también se dio a la fuga. “Personal de Criminalística está en camino para la inspección y otro equipo se dirige al Hospital del Trauma para identificar a la mujer a través de sus huellas”, detalló en radio Monumental.

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Los agentes intervinientes trabajan en la recolección de imágenes de circuito cerrado que ayuden a esclarecer las circunstancias del hecho.