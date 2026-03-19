Policiales
19 de marzo de 2026 - 06:53

Accidente en la Transchaco: mujer fue arrollada mientras esperaba cruzar

Fachada del Hospital de Trauma de Asunción.
Fachada del Hospital de Trauma de Asunción, a donde fue trasladada la víctima de este grave accidente.

El grave accidente de tránsito dejó como saldo una mujer en grave estado de salud esta mañana, cerca de las 5:00 en la ruta PY03, cerca de la rotonda a Remanso. Según un testigo, el conductor de una camioneta rozó contra un camión que salió a a la ruta Transchaco, perdió el control de su rodado y arrolló a una transeúnte que esperaba para cruzar en el paseo central. Terminó chocando además contra una columna y luego se dio a la fuga.

Por ABC Color

Cerca de las 5:15 de este jueves, una mujer que aún no fue identificada fue arrollada sobre la ruta Transchaco, casi General Aquino. La víctima fue trasladada al Hospital del Trauma en grave estado.

El oficial inspector Edson Cetrini, jefe de Operaciones de Mariano Roque Alonso, relató que, según un testigo, en el hecho estuvieron involucrados un camión de gran porte y una camioneta Ford Ranger. Aparentemente, el camión salió repentinamente a la ruta, la camioneta lo rozó y terminó sobre el paseo central.

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En ese sector se encontraba la víctima, aguardando para cruzar. La mujer fue arrojada hacia el carril rápido del sentido contrario al choque. El camión se dio a la fuga y la camioneta terminó impactando contra una columna de hierro de la ANDE.

El conductor de la camioneta también se dio a la fuga. “Personal de Criminalística está en camino para la inspección y otro equipo se dirige al Hospital del Trauma para identificar a la mujer a través de sus huellas”, detalló en radio Monumental.

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Los agentes intervinientes trabajan en la recolección de imágenes de circuito cerrado que ayuden a esclarecer las circunstancias del hecho.