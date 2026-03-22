Confirman condena de 30 años para brasileño que asesinó a su esposa y simuló un robo

La fiscala María del Carmen Meza, de la Unidad Penal Nº 1 de Iruña, sustentó la acusación en dos juicios orales, logrando en ambos casos la misma pena de 30 años de cárcel.

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El primer juicio concluyó el 31 de octubre de 2023 con una sentencia dictada por el Tribunal integrado por Milciades Ovelar, Flavia Recalde y Emilia Santos. Sin embargo, la defensa pública promovió una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 5777/16 ante la Corte Suprema de Justicia. Ante la falta de resolución dentro del plazo legal, la Cámara de Apelaciones anuló el fallo y dispuso la realización de un nuevo juicio.

El segundo proceso finalizó el 18 de noviembre de 2025 en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este, donde nuevamente Dalpra fue condenado a 30 años de prisión, esta vez por un Tribunal conformado por Margarita Martínez, Amílcar Marecos y Gloria Vera.

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Posteriormente, la defensa volvió a apelar la sentencia de primera instancia, pero el Tribunal de Apelación, integrado por Efrén Giménez Vázquez, Lilian Lorena Benítez y Miryam Meza de López, resolvió rechazar los recursos de la defensa y confirmó la Sentencia Definitiva Nº 155 del nuevo juicio.

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Alteró la escena del crimen

El crimen ocurrió entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de octubre de 2021, en la vivienda de la pareja, ubicada en el barrio Santa Catalina de Naranjal. En ese momento, el ahora condenado trasladó a su hijo de 9 años a otra habitación, donde lo dejó encerrado, y luego mató de seis puñaladas a su esposa, tras una discusión.

Tras cometer el hecho, Dalpra alteró la escena para simular un asalto: desordenó la casa, arrojó objetos al suelo, hizo desaparecer celulares y forzó una puerta para aparentar un ingreso violento.

Su coartada fue desmentida mediante informes de geolocalización que lo situaron en el lugar del crimen en el momento clave. A ello se sumaron testimonios, incluido el de una expareja extramatrimonial, así como análisis de ADN y pericias criminalísticas, que permitieron reconstruir con precisión lo ocurrido. Inicialmente, Dalpra declaró como testigo, hasta que fue descubierto.

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Ante un nuevo recurso presentado por la defensa con el objetivo de anular nuevamente el juicio, el Tribunal de Apelación determinó que los planteamientos carecían de sustento y resolvió confirmar íntegramente la condena dictada en primera instancia.