Mientras atendía emergencias, le robaron la moto a un bombero en Ciudad del Este

La víctima es Martín Arnaldo Garrido, conductor de vehículos de emergencia de la Base C del Cuerpo de Bomberos de Ciudad del Este, ubicada a metros de una dependencia policial, quien se encontraba abocado a distintas intervenciones de emergencia cuando el delincuente ingresó al cuartel del Área 4 y se llevó su biciclo.

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Imágenes de circuito cerrado captaron el momento en que el ladrón entra con total tranquilidad al predio y, aprovechando que el personal estaba atendiendo urgencias, se lleva la moto sin mayores dificultades.

El biciclo sustraído es un Kenton de color azul, con chapa 413 CBC, herramienta fundamental para la movilidad de la víctima y su desempeño diario fuera de su labor como voluntario.

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El caso generó tristeza y repudio entre los compañeros de Garrido, ya que el hecho ocurrió mientras los bomberos estaban al servicio de la comunidad.

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“Le robaron mientras estaba salvando vidas”, lamentaron desde el entorno del afectado.

“Mientras él y los compañeros trabajaban arduamente en la noche y madrugada en las emergencias, un enfermo mental —porque tenés que ser enfermo mental o estar muy mal de la cabeza, superalcoholizado o drogado para ingresar al cuartel de Bomberos— roba una moto así como si nada”, lamentó Gervasio Acosta, encargado de prensa de la institución bomberil.

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Desde la institución apelan a la solidaridad ciudadana para dar con el responsable y recuperar la motocicleta. Cualquier información o ayuda, contactar al 0983 551 283.