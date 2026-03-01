Voluntarios reviven el abandonado monumento al Mariscal López en Carapeguá

Durante la actividad, la historiadora y concejal municipal Margarita Miró (PLRA) realizó una breve reseña sobre la importancia de conmemorar este feriado nacional. Señaló que, lamentablemente, las autoridades nacionales priorizan criterios económicos antes que significar esta fecha con actos oficiales.

Dijo que “el primero de marzo no solo recordamos el fin de la ‘Guerra Guasú’ que Paraguay libró contra la Triple Alianza hace 156 años con la muerte del que fuera presidente de nuestro país, Mcal. López, sino también el fin del genocidio más sangriento y cruel de América”.

En dicha cruenta guerra dos naciones hermanas “Argentina y Uruguay vinieron a aniquilar a un pueblo y borrar un modelo de autonomía y libre determinación de una nación que era un ejemplo de progreso y desarrollo, sin préstamos y sin ser genuflexos”, destacó la historiadora.

Miró aprovechó para recordar que en varias oportunidades solicitó que la Municipalidad local se convierta en promotora y difusora de estas conmemoraciones, de modo que la juventud y los niños conozcan nuestra historia y la memoria de quienes dieron su vida en defensa de la nación, pero no tuvo respuesta.

Piden cuidar sitios históricos y espacios públicos

Por su parte, la joven voluntaria Tamara Elizeche Páez expresó su indignación ante la desidia local, “como jóvenes no podemos quedarnos callados ni quietos ante la desidia de las autoridades, quienes tienen la responsabilidad de cuidar monumentos, sitios históricos, plazas y calles. Es una pena que ni siquiera una bandera paraguaya esté izada en un día que simboliza la defensa de nuestra nación”.

Elizeche Páez recordó además los sacrificios de héroes históricos; “cuántos niños mártires en Acosta Ñu, cuántos jóvenes como Panchito López en Cerro Corá y cuántas mujeres como Ramona Martínez en Ita Ybaté derramaron su sangre para que hoy seamos una nación libre y soberana”.

Los voluntarios concluyeron la actividad con la limpieza total del sitio, el izamiento de la bandera y la entonación del Himno Nacional. También retiraron toda la basura, dejando el monumento en condiciones de ser un lugar de recordación y homenaje. La iniciativa recibió el apoyo de automovilistas que pasaban por el lugar, quienes celebraron la acción con bocinazos.