Video: así hieren a guardia y roban millonaria carga de medicamentos adelgazantes

El robo con herido ocurrió en el interior del local comercial denominado Xtreme SRL, ubicado sobre la calle Listo Valois, en un barrio de Ciudad del Este, esta mañana, a plena luz del día. En el lugar ingresaron tres hombres armados y, prácticamente sin mediar palabras, efectuaron dos disparos contra el guardia identificado como Sebastián Alfonso Amaro, de 47 años, quien acusó un impacto en el tórax.

El herido fue trasladado de inmediato al Hospital Área 2 de la Fundación Tesãi, donde permanece hospitalizado y, hasta el momento, se desconoce la gravedad de sus heridas. Sus compañeros afirmaron que estaba lúcido, aunque con una herida grave.

Inseguridad sin freno en Alto Paraná: falsos policías interceptan a cambista al salir de su casa

Gerardo Rivarola, vocero de la empresa, explicó que los asaltantes se dirigieron directamente al depósito donde se encontraban los medicamentos adelgazantes. Afirmó que no se llevaron dinero en efectivo ni otros tipos de productos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Agentes de Criminalística de la Policía levantaron vainillas servidas en el lugar del atraco y analizan las imágenes de circuito cerrado para dar con los autores.