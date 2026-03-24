Cinco allanamientos y un detenido tras el asalto fatal en Ciudad del Este

En la primera vivienda, ubicada en el kilómetro 7 del barrio Ciudad Nueva, fue aprehendido Leonardo López Gaona (34), quien habría sido identificado plenamente como uno de los presuntos implicados en el hecho. En el lugar, los intervinientes incautaron dos teléfonos celulares, que serán sometidos a análisis.

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El segundo procedimiento fue realizado en el barrio Remansito, donde los investigadores se incautaron de diversos equipos electrónicos, incluyendo DVR, cámaras portátiles y varios teléfonos celulares de distintas marcas, además de jeringas y frascos que también serán peritados.

En tanto que en la tercera vivienda, ubicada también en Remansito, los agentes encontraron huellas recientes de vehículos, lo que llamó la atención de los intervinientes.

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Por su parte, en dos viviendas contiguas del barrio San Rafael, los uniformados se incautaron de cartuchos sin percutir de distintos calibres, estuches para armas de fuego, DVR, una funda para pistola, un contador de billetes y dinero en efectivo, tanto en guaraníes como en reales.

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El procedimiento fue encabezado por el fiscal de la causa, Luis Trinidad, y el comisario general inspector Javier Flores, director de Investigación de Hechos Punibles.

Antecedente del caso

El asalto ocurrió en la mañana de ayer en el local de la importadora Xtreme SRL, ubicado en el barrio Obrero de Ciudad del Este. Durante el atraco, tres hombres armados irrumpieron en el depósito y dispararon, sin mediar palabras, contra el guardia de seguridad, identificado como Sebastián Alfonso Amaro (47).

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La víctima recibió un disparo en el tórax y fue trasladada de urgencia al Hospital del Área 2 de la Fundación Tesãi, donde fue sometida a una intervención quirúrgica. Sin embargo, falleció horas después.

De acuerdo con los datos, los delincuentes robaron fármacos para adelgazar por un valor de G. 120 millones.