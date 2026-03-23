Muere guardia baleado durante asalto a distribuidora en Ciudad del Este

El asalto ocurrió en la mañana de este lunes en el local comercial Xtreme SRL, ubicado sobre la calle Listo Valois del barrio Obrero de Ciudad del Este.

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Según los datos, tres hombres armados irrumpieron en el depósito y, sin mediar palabras, efectuaron disparos contra el guardia, identificado como Sebastián Alfonso Amaro (47).

El trabajador fue impactado por un balazo en el tórax y fue trasladado de urgencia al Hospital del Área 2 de la Fundación Tesãi, donde fue intervenido quirúrgicamente, pero no resistió.

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Los delincuentes se dirigieron directamente al sector donde se almacenaban medicamentos para adelgazar y luego huyeron sin buscar otras mercaderías.

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El asalto quedó registrado en imágenes de circuito cerrado, que ya están siendo analizadas por un equipo técnico del Departamento de Investigaciones. Asimismo, el vehículo presuntamente utilizado para el golpe fue abandonado durante la huida.

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Agentes de Criminalística levantaron evidencias, entre ellas vainillas servidas, para iniciarlas tareas para tratar de identificar a los responsables de este nuevo hecho de inseguridad que terminó con la vida del trabajador.