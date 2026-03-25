Naturaleza, compras y fe: Alto Paraná se consolida como destino ideal de turismo interno

La oferta turística del décimo departamento está cada vez más afianzada y diversificada, convirtiéndose en un pilar importante de la economía local. Tanto el sector público como el privado impulsan el crecimiento del rubro, lo que hace que la zona sea muy atractiva para disfrutar del feriado largo haciendo turismo interno.

La hotelería es de alto nivel, pero también existen opciones de cabañas, posadas y hostales, con precios y servicios para todos los gustos y presupuestos.

El contacto con la naturaleza

Las opciones de paseos en contacto con la naturaleza incluyen sitios de acceso gratuito, como las costaneras de Ciudad del Este y Hernandarias. A esto se suman los atractivos de Itaipú, como el Centro Ambiental Tekotopa, la represa Itaipú y el refugio Tati Yupi, entre otros.

Otros sitios imperdibles son los Saltos del Monday, los Saltos del Ñacunday y la gran cantidad de cabañas y playas ubicadas a orillas de los lagos Acaray e Itaipú, muchos de los cuales cuentan con bares y hospedajes.

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El turismo de compras

El turismo de compras sigue siendo uno de los fuertes de la región, con Ciudad del Este convertido en un gran shopping a cielo abierto. Con más de 5.000 tiendas de tecnología, bebidas, maquillajes, ropa, juguetes y mucho más, es un lugar ideal para adelantar las compras de Pascua.

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Los comercios abren hasta el Jueves Santo y algunos incluso el Viernes Santo. El sábado se reanuda normalmente todo el movimiento comercial, lo que permite aprovechar al máximo la visita.

Experiencias religiosas

El turismo religioso ha crecido notablemente en los últimos años, con eventos de gran envergadura que atraen a miles de visitantes. El principal atractivo es el Viacrucis Mayor, que se realiza en Hernandarias el Viernes Santo por la noche.

Se espera la participación de unas 10.000 personas para acompañar la procesión de 250 feligreses de tres parroquias, quienes, con antorchas, cánticos, imágenes gigantes y otros elementos, reviven la pasión y muerte de Jesucristo.

El mismo Viernes Santo se presentará la obra artística “Llama viva: el camino a la Cruz”, a las 19:30, en el lago de la República. La propuesta escénica combina actuación, danza, poesía y canto.

Un adelanto

El viernes 27 de marzo se exhibirá la obra “Kurusu Rape”, basada en el libro Vía Crucis del padre Alberto Luna, a las 20:00, en el Parque Lineal de Ciudad del Este. Integra danza, música y poesía, y fue concebida para ser presentada en Viernes de Dolores.

Con esta combinación de naturaleza, comercio y expresiones de fe, Alto Paraná se consolida como una de las principales opciones para el turismo interno durante la Semana Santa. La diversidad de propuestas permite que tanto familias como visitantes encuentren alternativas acordes a sus intereses, posicionando al departamento como un destino completo para aprovechar el feriado largo.