Exigen definición sobre proyecto de pavimentación del tramo que conecta Alto Paraná con Caaguazú

La manifestación se realizó en la mañana de este jueves en el barrio itakyryense de Santo Domingo, específicamente en el cruce que conecta las comunidades de Chino Cué y Paso Cadena. En el lugar, los vecinos expresaron su preocupación ante la falta de información sobre el estado de la licitación de una obra considerada estratégica para la economía de la zona.

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El concejal Gustavo Ocampos, uno de los manifestantes, explicó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) adjudicó la obra en noviembre de 2025 al Consorcio Margarita, pero las impugnaciones presentadas por las empresas participantes traban la finalización del proceso licitatorio.

“Es una promesa de larga data y necesitamos que se concrete. Esta indefinición genera preocupación en toda la comunidad. Enviamos varias notas a la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, pero no obtuvimos respuesta”, expresó el edil.

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Obra estratégica

El proyecto forma parte del llamado de licitación N° 94/2025 del MOPC y prevé la pavimentación del tramo del cruce de la colonia Margarita–Itakyry.

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El Consorcio Margarita, integrado por las firmas Compañía de Construcciones Civiles SA y Tecnología del Sur SAE, resultó adjudicado en noviembre pasado por un monto de G. 99.402 millones. Sin embargo, el proceso continúa trabado debido a impugnaciones presentadas ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Una primera protesta, impulsada por Constructora Acaray, fue analizada y rechazada en febrero; sin embargo, una nueva objeción presentada casi un mes después volvió a dilatar la definición final.

Impacto regional

Itakyry es uno de los distritos más antiguos del departamento y sustenta su economía principalmente en la agricultura y la ganadería.

La pavimentación de este tramo es considerada fundamental para fortalecer la conectividad entre Alto Paraná y Caaguazú.

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Desde este medio se intentó obtener la postura oficial del MOPC, mediante su jefe de Prensa, Danny Corgo, pero sin éxito.