Gavilla robó medicamentos para adelgazar valuados en USD 170.000 en Ciudad del Este

El golpe ocurrió en la madrugada del domingo y dejó un perjuicio cercano de 170.000 dólares en fármacos, en su mayoría tirzepatida -utilizada para el tratamiento de la diabetes y para adelgazar-, además de otros medicamentos.

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Según quedó registrado en el circuito cerrado, los asaltantes llegaron al local a las 2:31 de la madrugada del lunes. Inmediatamente, a punta de arma, redujeron al guardia que se encontraba frente al local forzaron el portón para ingresar al establecimiento y apoderarse de los productos. Toda la acción delictiva duró unos 10 minutos, según se observa en las grabaciones.

Este asalto generó una gran polémica en el este del país, ya que el hecho no fue reportado en el resumen oficial de novedades de la Dirección de Policía Nacional, al igual que otros casos considerados graves ocurridos en las últimas semanas.

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Reunión y destitución del director de Policía

Ante la ola de inseguridad, representantes de empresas farmacéuticas se reunieron este jueves con el gobernador de César “Landy” Torres (ANR-HC) y los jefes policiales, para exigir que se tomen medidas para hacer frente a la seguidilla de asaltos.

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Durante la reunión, también exigieron respuestas al hasta ese entonces director de la Dirección de Policía Nacional en el departamento, comisario general inspector Carlos Acosta.

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Tras finalizar el encuentro, se conoció la resolución de la Comandancia que dispuso el traslado de Acosta. En su reemplazo fue designado el comisario general inspector José Félix Vega.