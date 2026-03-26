Piden al gobernador de Alto Paraná que golpee la mesa y exija más seguridad para Alto Paraná

Tras el asalto fatal del lunes pasado en Ciudad del Este, los farmacéuticos solicitaron una reunión con el director de Policía de Alto Paraná, Carlos Acosta, y el gobernador César Torres, a quienes entregaron una nota de repudio por los hechos de criminalidad y la solicitud urgente de refuerzo de seguridad. La reunión se desarrolla en la Gobernación de Alto Paraná.

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Gerardo Rivarola, vocero de una de las empresas, manifestó que piden al gobernador que golpee la mesa para exigir mayor presencia policial y prevenir los atracos.

“Que golpee la mesa como gobernador de Alto Paraná, que pueda representar el clamor de seguridad de la gente trabajadora”, expresó.

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La reunión se realizó a puertas cerradas. En la nota entregada a las autoridades, los farmacéuticos resaltaron que los robos no solo afectan el patrimonio de las empresas, sino que además ponen en grave riesgo la vida de trabajadores y personal de seguridad, generando una situación de extrema preocupación en el sector.

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“Lamentablemente, esta preocupación se ha convertido en tragedia con el violento asalto ocurrido el día 23 de marzo pasado. Este hecho criminal, de extrema gravedad, demuestra el nivel de violencia con el que actualmente operan estas organizaciones delictivas, situación que consideramos absolutamente inaceptable y que ya no puede seguir ocurriendo en nuestro departamento”, señala.

Los pedidos de los farmacéuticos

Los empresarios solicitan el refuerzo inmediato de la policia en las zonas donde operan farmacias, distribuidoras y depósitos de medicamentos; la implementación de operativos preventivos y patrullajes permanentes en los sectores identificados como de mayor riesgo; y la conformación de mesas de trabajo interinstitucionales entre autoridades de seguridad y representantes del sector farmacéutico.

Además, piden el diseño de estrategias específicas para combatir estas bandas criminales organizadas que tienen como objetivo el robo de medicamentos.

“Instamos a las autoridades a adoptar medidas urgentes y concretas, a fin de evitar que hechos de esta naturaleza vuelvan a repetirse y se sigan cobrando vidas humanas”, finalizó.

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Al inicio de la reunión, el gobernador dijo a los empresarios que mañana se tendrá la visita del viceministro de Seguridad.