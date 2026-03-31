Alto flujo de visitantes en el inicio de la Semana Santa: dan cálida bienvenida a viajeros en la frontera

El feriado de Semana Santa genera un importante movimiento en la zona primaria del Puente de la Amistad. No solo ingresan compradores, sino también viajeros que tienen como destino diversos puntos del país. Estos fueron recibidos con chipa, agua mineral, danza y música paraguaya.

Voluntarios, además de funcionarios y trabajadores de empresas privadas, brindaron la recepción a los visitantes. Muchos no pasaron por alto las presentaciones artísticas, por lo que se quedaron a observar la danza y disfrutar de un poco de música.

El ingreso de personas, tanto a pie como en vehículos, fue incesante y se espera que el alto flujo persista hasta el jueves. Igualmente, ingresaron varios buses de turismo.

La jefa regional de Senatur, Katherine Gabriaguez, explicó que la campaña “Buen Anfitrión” se realiza desde hace varios años y es la segunda edición de esta temporada, con el objetivo de brindar el mejor recibimiento a los visitantes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Esta campaña refleja lo que somos, lo que es nuestra gente, nuestra tradición, nuestra cultura y nuestra hospitalidad”, destacó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hoteles y posadas están llenos

La mayoría de los hoteles y posadas de Ciudad del Este cuentan con reservas llenas para este feriado largo. Se recomienda a los viajeros realizar una verificación previa de la disponibilidad.

La gran demanda se debe a que Alto Paraná se convirtió en un destino favorito para el turismo interno. Ofrece naturaleza, turismo de compras, alta calidad y variedad de gastronomía, entre otros atractivos.

Además, en esta Semana Santa habrá varias actividades religiosas que congregarán a miles de personas, como el Viacrucis Mayor que se realizará en Hernandarias el Viernes Santo y que prevé la participación de unas 10.000 personas.

En cuanto a las compras, la mayoría de los locales comerciales abrirán sus puertas hasta el jueves e incluso algunos el viernes, retomando con normalidad el sábado santo.