Incendio arrasa vivienda precaria en Asunción

El incendio se registró en la madrugada de este miércoles, cuando las llamas arrasaron con una vivienda precaria ubicada en un pasillo del barrio Santa Rosa.

Bomberos voluntarios acudieron al lugar tras el aviso, pero al llegar el fuego ya había sido controlado parcialmente por los vecinos. Sin embargo, la estructura quedó completamente destruida.

“Lastimosamente, la vivienda fue incendiada en su totalidad”, señaló el voluntario interviniente.

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Vecinos actuaron antes que la asistencia

Fueron los propios vecinos quienes reaccionaron primero para sofocar el incendio y auxiliar al propietario, identificado como Oscar Colman, de 69 años.

El hombre logró salir a tiempo tras ser alertado y no sufrió lesiones, pese a que se encontraba solo en el momento del hecho.

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La rápida acción comunitaria evitó una tragedia mayor, aunque no impidió la pérdida total de la vivienda y sus pertenencias.

Hasta el momento no se tiene una causa confirmada del incendio. Según testimonios de vecinos, se manejan versiones que apuntan a un posible origen intencional, aunque esto no fue corroborado por las autoridades.

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Pérdida total y urgencia de ayuda

El incendio consumió prácticamente todas las pertenencias del afectado, quien quedó sin techo y sin recursos básicos.

Familiares y vecinos señalaron que el hombre se encuentra en situación vulnerable, por lo que apelan a la solidaridad ciudadana para reconstruir al menos una parte de su vivienda.

Se requieren materiales como chapas, terciados y colchones, mientras que la coordinación de la ayuda se canaliza a través de vecinos de la zona, con el número de contacto (0985) 555994.