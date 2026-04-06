Falso guía de turismo roba a brasileño joya valuada en 40.000 reales

El hecho se habría registrado el 23 de marzo de 2026, alrededor de las 18:30, sobre la ruta PY02, en inmediaciones de la rotonda Oasis de Ciudad del Este. La víctima, Silmar Braz Martins Ferreira, estaba en su vehículo aguardando en la fila con destino a Foz de Yguazú, Brasil.

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Según la investigación, el falso guía de turismo, quien ese día vestía un chaleco de guía turístico y se habría presentado como “Esteban”, aprovechó una distracción para arrebatarle la cadenilla de oro al extranjero y luego escapar del lugar. El afectado intentó perseguirlo, pero no logró alcanzarlo.

La acción de Irala Guillén quedó registrada en cámaras de un vehículo cercano, lo que fue determinante para su identificación. Además, la víctima declaró que el supuesto guía incluso lo habría acompañado previamente a distintos comercios de la zona.

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Días después, el sábado pasado, agentes de la Comisaría 1ª ubicaron al sospechoso, pero no recuperaron la joya, que al cambio actual del real al guaraní está valuado en más de 50 millones. Tenía puesto un kepis amarillo similar al utilizado durante el hecho.

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Pidió su encarcelamiento

Con base en esos elementos, el fiscal Gabriel Segovia alega que existen suficientes indicios para atribuirle el hecho punible de robo, motivo por el cual se formalizó la imputación y solicitó al Juzgado Penal de Garantías convertir en prisión la detención preventiva del procesado.